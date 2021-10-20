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Kırıkkale'de takografa kumandalı özel düzenek yerleştiren araç sahibine ceza

20.10.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de takografa kumandalı özel düzenek yerleştiren araç sahibine ceza

Kırıkkale'de, hızı düşük göstermek amacıyla 2 takograf kullanılan ve takografa kumandalı özel düzenek yerleştirilen tırın sahibine 10 bin 195 lira ceza uygulandı.

Trafik polisi ekipleri, takografında hile yapıldığı ve düzenek yerleştirildiği ihbarı üzerine, H.B. idaresindeki oksijen gazı yüklü 54 AFP 984 plakalı tırı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında durdurdu.

Kontrol amacıyla araca binen ve bir süre tırla yolculuk yapan ekipler, takografta sorun olduğunu tespit etti.

Daha sonra Yeni Sanayi Sitesine götürülen araçta yapılan incelemede, hızı yasal sınırın altında göstermek amacıyla 2 takograf kullanıldığı ve takografa kumandalı bir düzenek yerleştirildiğini belirlendi.

Polis ekipleri, aracın kayıtlı olduğu firmaya, "takograf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak" suçundan 10 bin 195 lira ceza yazdı.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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