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Kırıkkale’de taşıma araçlarında denetim

KIRIKKALE HABERLERİ  | 24.12.2020 13:41 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, kentteki taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatıyla korona virüs ile mücadeleye aralıksız devam ediliyor.

Kırıkkale Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, kentteki taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatıyla korona virüs ile mücadeleye aralıksız devam ediliyor. Bu kapsamda iş yerlerinde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerde bulunan ekipler, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Ekipler vatandaşları özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması noktasında uyarıyor.
Diğer bir yandan trafik zabıta ekipleri, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında da rutin olarak denetimini sürdürüyor. Ekipler, kent merkezinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Otobüs, dolmuş ve taksileri durduran ekipler, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Yol güzergahları üzerinde oluşturulan denetim noktasında ekipler, otobüslerdeki yolcuları da mesafe noktasında uyardı.

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