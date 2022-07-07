Kırıkkale'de tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de tefecilik ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik suçuna yönelik yürüttükleri çalışma ve müşteki beyanları kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda tefecilik ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri iddiasıyla N.Ö, S.Ö, M.Ö. ve U.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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