Kırıkkale’de tek katlı müstakil ev alevlere teslim oldu

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale’nin Hasandede Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güler D.’ye ait tek katlı müstakil bir evin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler evin tamamını sardı. Yangın sırasında evde bulunan Güler D., kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

