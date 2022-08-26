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Kırıkkale'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

26.08.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de emniyet şeridinde bekleyen tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

O.G.D'nin kullandığı 60 ABA 693 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu Kırlangıç köyü yakınlarında, önce emniyet şeridinde duran A.İ.K. idaresindeki 33 AHC 101 plakalı tıra, ardından savrulup bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki A.D. ve M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan O.G.D. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis merkezine götürülen tır sürücüsünün, aracı arızalandığı için emniyet şeridinde durduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

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trafik kazası Kırıkkale

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