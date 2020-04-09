YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de toplum sağlığı için tıbbi atık kutuları yerleştirildi

Kırıkkale’de toplum sağlığı için tıbbi atık kutuları yerleştirildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 09.04.2020 00:14 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kırıkkale Belediyesi, çevrenin temiz kalması ve halk sağlığını korumak için kent merkezindeki cadde ve sokaklara tıbbi atık kutuları yerleştirdi.Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından Kırıkkale Belediyesi, kent merkezinde vatandaşların sağlığını korumak için 7 gün 24 saat tedbirlerini almaya devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kırıkkale Belediyesi, çevrenin temiz kalması ve halk sağlığını korumak için kent merkezindeki cadde ve sokaklara tıbbi atık kutuları yerleştirdi.
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından Kırıkkale Belediyesi, kent merkezinde vatandaşların sağlığını korumak için 7 gün 24 saat tedbirlerini almaya devam ediyor. Korona virüs tehdidi oluşmaya başladığı ilk andan itibaren çeşitli önlem çalışmalarıyla, virüsün yayılımını olabilecek en az seviyeye indirmek için bütün olanaklarını seferber eden Kırıkkale Belediyesi, kent merkezinde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen kokusuz ürünlerle yapılan ilaçlama çalışmaları periyodik olarak tekrarlanıyor. Belediye ekiplerince, vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenleri toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için cadde ve sokaklara tıbbi çöp kutuları da yerleştirildi. Vatandaşlar da duyarlı davranış için belediyeye teşekkürlerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Evinizin havasını temizleyecek bitkiler Evinizin havasını temizleyecek bitkiler
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Emet pazarında olağanüstü önlemler alındı

Emet pazarında olağanüstü önlemler alındı

Amasya'da bir köy daha karantinaya alındı

Amasya'da bir köy daha karantinaya alındı

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Erzurum’da ulaşımda saat düzenlemesi

Erzurum’da ulaşımda saat düzenlemesi

Kırıkkale Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:43
Sabah
06:10
Öğle
12:53
İkindi
16:31
Akşam
19:25
Yatsı
20:47

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Evren Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.