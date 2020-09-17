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Kırıkkale’de trafik kazası: 2 yaralı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 17.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin ters devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerinde meydana geldi.

Kırıkkale’de trafik kazası: 2 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin ters devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan B. idaresindeki 06 HBD 69 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Furkan B. ile araçta yolcu olarak bulunan Berkay G. ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale’de trafik kazası: 2 yaralı

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