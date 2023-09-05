YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Kırıkkale'de trafik kazasında ölen belediye meclis üyesi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'de trafik kazasında ölen belediye meclis üyesi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

05.09.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden belediye meclis üyesi Abdullah Halid Mücahit'in (33) cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Mücahit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sivas'a getirildi.

Öğle vakti Ay Yıldız Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Mücahit'in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Mücahit'in ailesi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Belediye Bakanı Hilmi Bilgin, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Abdullah Halid Mücahit idaresindeki 58 DS 599 plakalı otomobil, dün Kırıkkale-Çorum kara yolunun 35. kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan L.Ö. yönetimindeki 71 FA 813 plakalı tıra çarpmış, Mücahit olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi Merve Kantaş Mücahit (26) ağır yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağanak yağışta bungalov evler sular içinde kaldı: Ekipler kayıp kişiler olabileceği konusundaki teyakkuzdaSağanak yağışta bungalov evler sular içinde kaldı: Ekipler kayıp kişiler olabileceği konusundaki teyakkuzda
Kastamonu polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıKastamonu polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, Akçaova İlkokulu’ndaki uyum programına katıldıMuğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, Akçaova İlkokulu’ndaki uyum programına katıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas Kırıkkale cenaze

Sivas Namaz Vakitleri 5 Eylül Salı

İmsak
04:29
Sabah
05:56
Öğle
12:36
İkindi
16:13
Akşam
19:06
Yatsı
20:27

Sivas Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Salı

Öztürk eczanesi
Gemerek
Şifa eczanesi
Zara
Can eczanesi
Yildizeli
Ahmet turan gazi eczanesi
Merkez
Esma eczanesi
Koyulhisar
Çelik eczanesi
Sarkisla
Selçuk eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.