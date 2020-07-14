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Kırıkkale’de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 14.07.2020 17:23 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kırıkkale’de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kırıkkale’de meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde bulunan O.T. idaresindeki 16 ASG 05 plakalı araç, yaya yoluna geldiği esnada M.K. idaresindeki 06 DC 0122 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bu araç da İ.B. idaresindeki 06 BZG 331 plakalı aracın arka kısmına çarparak kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada 06 DC 0122 plakalı araçta yolcu olarak bulunan G.K. hafif yaralandı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale’de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Kaan Eczanesi
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