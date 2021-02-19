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Kırıkkale’de unlu mamuller imalat ve satış noktalarına denetim

19.02.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, unlu mamuller imalat ve satış noktalarında denetimler sürüyor.Kırıkkale’de unlu mamuller imalat ve satış noktalarında korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimlerinin yanı sıra ruhsat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, unlu mamuller imalat ve satış noktalarında denetimler sürüyor.
Kırıkkale’de unlu mamuller imalat ve satış noktalarında korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimlerinin yanı sıra ruhsat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Periyodik aralıklarla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda da tutanak tuttu. Genel hijyen kurallarına ve kişisel temizliklerine dikkat etmelerini isteyen ekipler, il merkezinde faaliyet gösteren tüm imalat ve satış noktalarının denetim ve bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Fırıncı esnafları ise belediyenin yaptığı denetimlerden memnun kaldığını belirtti.

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