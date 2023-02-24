YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

24.02.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheliler M.Y, A.E. ve B.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

KOM ve İstihbarat Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balışeyh ve Delice ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 417 gram esrar, kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bay ve bayan kuaförler depremzedelerin kişisel bakımları için yola çıktıBay ve bayan kuaförler depremzedelerin kişisel bakımları için yola çıktı
Deprem Adıyaman’da 6 oteli yıktıDeprem Adıyaman’da 6 oteli yıktı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındıİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale Namaz Vakitleri 24 Şubat Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:20
Öğle
13:04
İkindi
16:07
Akşam
18:38
Yatsı
19:56
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.