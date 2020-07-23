YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

KIRIKKALE HABERLERİ  | 23.07.2020 16:35 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 gram esrar, kullanıma hazır 2 enjektör ele geçirildi. S.Y, H.S.Y, M.Ü, B.Ç, S.H, M.A, S.B, S.Y. ve F.C. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, S.B, S.Y. ve F.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı... İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı...
PARTNER Ünlü isim öyle bir mayo seçti ki... Sosyal medya ikiye bölündü Ünlü isim öyle bir mayo seçti ki... Sosyal medya ikiye bölündü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:30
Öğle
12:58
İkindi
16:52
Akşam
20:15
Yatsı
21:53

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Leblebicioğlu Eczanesi
Merkez
Nurhayat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.