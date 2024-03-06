YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 6 zanlı yakalandı

AA AA
06.03.2024 10:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet ve kara para aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kırıkkale ve Ankara'da belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İ.K, B.Ç, O.Ü, A.Ç, E.Ö. ve İ.E.K'yi gözaltına aldı.

Banka hesaplarında yaklaşık 150 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen zanlıların adreslerinde ruhsatsız 4 tabanca, 63 fişek, 12 sentetik hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da 1 ayda 115 düzensiz göçmen kurtarıldıAydın’da 1 ayda 115 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladıTunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Aydın’ın sıra dışı adayı Turgut, projelerini paylaştıAydın’ın sıra dışı adayı Turgut, projelerini paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale operasyon

Kırıkkale Namaz Vakitleri 6 Mart Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:04
Öğle
13:02
İkindi
16:15
Akşam
18:50
Yatsı
20:07

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Çarşamba

Delice eczanesi
Delice
Metin eczanesi
Karakecili
Başkent eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Yahsihan
Mert eczanesi
Keskin
Kara eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.