Kırıkkale’de "yasak aşk" cinayetinde 4 tutuklama

Olay, 13 Şubat salı günü Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, E.E. isimli şahıs, karısı ile birlikte olduğunu öne sürdüğü Güven Mert Yıldırım’ı kavga esnasında bıçakladı. 25 yaşındaki Yıldırım’ın, sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı E.E. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.E., M.E., Ş.E. ve R.E.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından E.E., R.E., M.E. ve R.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

