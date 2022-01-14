YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de yasaklı ırk 40 köpeğe mikroçip takıldı

Kırıkkale'de yasaklı ırk 40 köpeğe mikroçip takıldı

14.01.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de yasaklı ırk 40 köpeğe mikroçip takıldı

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması çalışmaları son günde de sürdü.

Kentte özel kliniklerde veteriner hekimler yasaklı ırk köpeklerin kısırlaştırmasını yapıp, mikroçip yerleştirdikten sonra hayvan sahipleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde kayıt yaptırıyor. Kırıkkale'de şu ana kadar 40 yasaklı ırk köpeğe çip takılarak kaydı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde köpeğine çip taktıran Cengizhan Ağırman, hayvanların kayıt altına alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Hayvan sahiplerinin de bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini belirten Ağırman, "Hayvanların saldırganlaşmasının sebebi insanlar. Pasaportumuzu oluşturduğumuz için mutluyuz. Zaten bahçemizde beslediğimiz hayvandı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kırıkkale'de bir kişi, silah temizlediği sırada kendisini ve dini nikahlı eşini yaraladıKırıkkale'de bir kişi, silah temizlediği sırada kendisini ve dini nikahlı eşini yaraladı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 15 Ocak Cumartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:59
Öğle
13:00
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:15
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.