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Kırıkkale'de yaşlı kadınları gasbeden 2 zanlı tutuklandı

08.03.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de yaşlı kadınları gasbeden 2 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de kardeş 2 yaşlı kadının ziynet eşyalarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kardeşler M.Ü. (85) ve N.E'nin (76), Selimözer Mahallesi'ndeki evlerine gece saatlerinde pencereyi kırarak giren 2 kişi, kadınların bilezik ve yüzüklerini gasbetti.

İhbar üzerine eve giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri M.M. ve C.Ö'yü düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Üzerlerinde 5 bin 650 lira bulunan 2 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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