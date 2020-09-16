YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de "Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri" projesi

Kırıkkale’de "Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri" projesi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 16.09.2020 15:31 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de "Sağlık Eğitimi Açısından Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri" projesine ilişkin tüm ortak kuruluşların katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı.Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Proje ve Ar-Ge Birimi ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen “Sağlık Eğitimi Açısından Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri” projesine ilişkin tüm ortak kuruluşların katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapıldığı belirtildi.

Kırıkkale’de "Sağlık Eğitimi Açısından Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri" projesine ilişkin tüm ortak kuruluşların katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı.
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Proje ve Ar-Ge Birimi ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen “Sağlık Eğitimi Açısından Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri” projesine ilişkin tüm ortak kuruluşların katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapıldığı belirtildi. Covid-19 salgınının proje faaliyetlerine etkileri, ortak ülkeler Türkiye, Avusturya ve Portekiz’de Covid-19 ile mücadeledeki son durum, proje faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımı, faaliyet takvimi ve ortaklar arasında görev sorumlulukların dağıtılması konularında fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Eğitimde süreklilik hedefi
Açıklamada, "Korona virüs salgını ile mücadeleye önemli katkılar sağlayacak olan proje kapsamında, sağlık eğitimi faaliyetlerinin dijital çağın gereklerine uygun olarak modellenmesi, sağlık bilgilerinin öğrenicilere kolay ulaştırılması, öğreniciler tarafından kolay anlaşılır hale getirilmesi ve sağlık eğitimi faaliyetlerinin hayatın doğal akışına entegre edilerek eğitimde sürekliliğin sağlanması hedeflenirken, proje kapsamında bu zamana kadar 300’ün üzerinde yetişkinde sağlık okuryazarlığı seviye belirleme anket çalışmaları yapıldı" ifadesi kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ormana evrilen çilek şoke etti! Ormana evrilen çilek şoke etti!
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi

Kırıkkale Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:21
Öğle
12:46
İkindi
16:16
Akşam
19:01
Yatsı
20:20

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Çetiner Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.