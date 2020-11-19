Kırıkkale’de zabıta ekipleri Covid-19 denetimlerini sıklaştırdı

Kırıkkale Belediyesi korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla birlikte kısıtlama ve düzenlemeler tekrardan gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında maske, sosyal mesafe ve sigara yasağı denetimlerini sürdürdü. Pazarlarda denetimlerde bulunan ekipler esnaflara da uyulması gereken konularda bilgilendirmelerini sürdürüyor.

Vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapması amaçlanıyor

Zabıta ekipleri işyerlerinde maske ve mesafe denetiminin yanı sıra başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir alışveriş yapması amacıyla ürün denetimleri de gerçekleştiriyor. İş yerlerinde ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri gibi birçok başlıkta denetimler gerçekleştiren ekipler gerekli uyarı ve tutanaklarını da düzenliyor. Ekiplerin ilerleyen dönemde de denetimlerini aynı sıklıkla devam edeceği bildirildi.

“Denetimlerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz”

Pandeminin Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren denetimlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ek tedbirlere ilişkin genelgenin ardından sürdürmekte olduğumuz denetimlerimizi sıklaştırdık. Zabıta ekiplerimiz pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları noktalarda maske, sosyal mesafe ve sigara yasağı denetimlerini sürdürüyor. Kurallara birlikte uyduğumuz zaman sonucu alabiliriz. Maskeyi çok önemsiyoruz, uzmanların da belirttiği gibi koruyuculuk oranı yüzde 90 civarında. Öncelikle maskemizi mutlaka kullanalım, kişisel hijyenimize dikkat edelim. İçinde bulunduğumuz süreci birlikte atlatacağız” ifadesini kullandı.

