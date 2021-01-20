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Kırıkkale’de zabıta ekipleri fırınları denetledi

20.01.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren ekmek ve unlu mamullerin üretim alanlarını denetledi.Kentte denetimlerini aralıksız sürdüren Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretim ve unlu mamullerin üretim alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren ekmek ve unlu mamullerin üretim alanlarını denetledi.
Kentte denetimlerini aralıksız sürdüren Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretim ve unlu mamullerin üretim alanlarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler il sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırınların gramajları, ruhsat, temizlik, baca, maske ve mesafe kontrolleri sağlandı. Eksiği olan işletmelerin uyarıldığı denetimlerde fırınlara aksi durumlarda cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada halkın sağlığını korumak için denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği, vatandaşların da günlük tükettiği gıdaların daha sağlıklı şartlarda üretilmesinin sağlanacağı ifade edildi.

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