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Kırıkkale'de zabıta memurunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

19.01.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de çıkan kavgada zabıta memurunun bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çalılıöz Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi yakınlarında zabıta memuru H.B'nin (31) öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Y.E.Y, H.K. ve B.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ile Y.E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden N.Y'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Zabıta memuru H.B. (31) ile husumetli olduğu belirtilen Y.E.Y, H.K, N.Y. ve B.Y. arasında, dün Çalılıöz Mahallesi'nde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan H.B, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kavgaya karıştıkları öne sürülen Y.E.Y, H.K, N.Y. ve B.Y. gözaltına alınmış, H.K, ifadesinde H.B'yi bıçakladığını itiraf etmişti.

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