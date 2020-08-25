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Kırıkkale’de zabıtadan iş yerlerine korona virüs denetimi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 25.08.2020 10:47 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de zabıta ekipleri, iş yerlerine yönelik korona virüs denetimi yaptı.Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs vakalarında artışı önlemek için il genelinde önlem ve denetimlerini artırdı.

Kırıkkale’de zabıta ekipleri, iş yerlerine yönelik korona virüs denetimi yaptı.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs vakalarında artışı önlemek için il genelinde önlem ve denetimlerini artırdı. Bu kapsamda iş yerlerinde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerde bulunan ekipler, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ekipler vatandaşlara tehlikenin henüz geçmediğini hatırlatarak özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

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