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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 20 sanığın yargılanması sürüyor

05.10.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 20 sanığın yargılanması sürüyor

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeli 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatlardan bir kısmı hazır bulundu.

Bazı sanık ve avukatlar ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinden gelecek bilirkişi raporunun beklenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Şubat 2022'ye erteledi.

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