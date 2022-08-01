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Kırıkkale'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü

01.08.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kırıkkale'de alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Güzeltepe Mahallesi 568 Sokak'ta karşılaşan N.K. (55) ile Y.Ü. arasında alacak yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.Ü, tüfekle N.K'ye ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan N.K, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Y.Ü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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cinayet Kırıkkale silahlı kavga

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