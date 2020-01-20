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  4. Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

KIRIKKALE HABERLERİ  | 20.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Farklı tarihlerde meydana gelen kazaların dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görüldü.

Kayıtlarda, Karakeçili ilçesinde 25 Aralık 2019'da meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza da yer alıyor.

Görüntülerde refüje çarpan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği görülüyor.

Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Kavşağı'nda meydana gelen kazada ise minibüsün otomobile çarpması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kamera KGYS Trafik Kazası

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