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Kırıkkaleli hayırsever 11 yıldır ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

27.10.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziyaret edip ihtiyaçlarını belirlediği ailelere bağışları ulaştıran Soner Dağ: - "İnşallah gücümüz ve ömrümüz yettiği müddetçe yapmaya gayret edeceğiz. Allah bizi bu yoldan ayırmasın"

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oturan 45 yaşındaki Soner Dağ, 11 yıldır hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.

İlçede bir okulda işçi olarak çalışan Soner Dağ, hem ihtiyaç sahipleri hem de sığınmacıların yardımına koşuyor. Aileler için hayırseverlerin kapısını çalan Dağ, onlardan gelen yardımları da yerlerine ulaştırıyor.

Dağ, AA muhabirine, 2010'dan beri yardım faaliyetlerinde bulunduğunu, önce iftar çadırında sonra da erzak dağıtarak bu işe başladığını söyledi.

Önceleri bir camiye yardım amacıyla kurulan dernek aracılığıyla faaliyet yürüttüğünü anlatan Dağ, derneğin feshedilmesinin ardından yardım işini kendisine görev edindiğini belirtti.

Dağ, hayır ve ihtiyaç sahiplerinin kendisine ulaştığını dile getirerek, "Gücümüzün yettiği nispette zengin kardeşlerimizden alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtarak köprü vazifesi görüyoruz. İnşallah gücümüz ve ömrümüz yettiği müddetçe de yapmaya gayret edeceğiz. Allah bizi bu yoldan ayırmasın." diye konuştu.

Ailenin çok ciddi ihtiyacı olduğu zaman hayırsever vatandaşlara giderek yardım talep ettiklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Bazen de onlar bize gönderiyor. Mesela ramazanda 300 paket erzak dağıttık. 128 çocuğa bayramlık aldık. 48 çocuğun okul kıyafetini ve kırtasiye malzemelerini aldık. Bunları bireysel olarak çalışma yapıp tespit ediyoruz. Yardımcı olan birkaç arkadaşımız daha var. Onlarla bunların altından kalkmaya çalışıyoruz. İlk olarak aileleri ön ziyarete gidiyoruz ve ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Sonra değerli büyüklerimize ve kardeşlerimize gidiyoruz. Allah razı olsun, onlar da bize güvendikleri için yardımcı oluyorlar. Yardım dağıtımlarımızda öyle resim falan da çekmiyoruz. Sadece yardımda bulunan vatandaşlarımız isterlerse çekip kendilerine gönderiyoruz."

Dağ, çoğunlukla ayni yardım yaptıklarını belirterek, "Rabb'im bu işi de bize sevdirdi. Bunu gönüllü yapıyoruz. Bütün her şeyi Allah rızası için yapıyoruz. Yeri geliyor bütün zamanımızı bu işlere harcıyoruz." dedi.

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