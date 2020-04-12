Kırıkkale'nin "gönüllü kahramanları" maske ve dezenfektan mesaisinde

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin maske ihtiyacı gönüllü kursiyerler, dezenfektan ihtiyacı ise öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanıyor.

Kentin maske ihtiyacını karşılamak için kolları sıvayan Halk Eğitim Merkezlerinin gönüllü usta öğreticisi kadınlar, yoğun mesai harcayarak günde 7 bin maske üretiyor.

Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de gönüllü olarak dezenfektan ve temizlik ürünleri mesaisi yapıyor.

İki okulda günde 7 ton dezenfektan, 2-3 ton da temizlik malzemesi üretiliyor. Ürünler başta Kırıkkale Belediyesi olmak üzere kamu kurumlarına gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının bütün birimleri olarak bu sürecin içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın bu süreci bir an önce atlatması için mücadele ettiklerini dile getiren Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda Kırıkkale Halk Eğitim Merkezleri olarak aktif bir şekilde maske üretimi yapıyoruz. Merkez Halk Eğitim Merkezinde şu anda günlük 5 bin maske üretiyoruz. Daha sonra paketlemesini gerçekleştirerek Valiliğimiz, kamu kurumları ve ihtiyaç olan yerlere gönderiyoruz. Vatandaşlara da Valiliğimiz aracılığıyla dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu süreci en kolay şekilde atlatmak için bizim de bir payımız oluyor."