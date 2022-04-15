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Kırıkkale'nin yöresel lezzetleri geleceğe taşınacak

15.04.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Aşçılar Pastacılar Birliği İl Temsilcisi Hüseyin Şipal: - "Gayemiz, Kırıkkale'de coğrafi işaretin fazlaca olduğu ürünleri çıkarıp bunları gastronomi envanterine işlemek" - Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmeni Erhan Çağlayan: - "Çocuklarımızla geçmişten günümüze gelen değerli yemeklerimizin neler olduğu, hangi şartlarda hazırlandığı ve nasıl devam ettirilebileceği konusunda çalışmalar yapıyoruz"

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürünün ortaya çıkarılması amacıyla aşçılık bölümü öğrencilerine uygulamalı eğitim veriliyor.

Kırıkkale Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Bölümü öğrencilerine verilen eğitimle kentin yemek kültürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Türkiye Aşçılar Pastacılar Birliği Kırıkkale İl Temsilcisi Hüseyin Şipal da öğrencilere uygulamalı eğitim veriyor.

Şipal, AA muhabirine, Ahi Evran'ın öğretileri içerisinde yer alan usta-çırak ilişkisiyle gençleri bu mesleğe kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Aynı zamanda gençlerle eski ustaları bir araya getirip Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerini yeniden canlandırmak istediklerini anlatan Şipal, "Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda Kırıkkale'de büyük çalışmalar başlattık. Bunların başında coğrafi işaretli olan Keskin tavayı yurt içi ve yurt dışı tüm etkinliklerde tanıttık. Gayemiz, Kırıkkale'de coğrafi işaretin fazlaca olduğu ürünleri çıkarıp bunları gastronomi envanterine işlemek. Ulusal ve uluslararası etkinliklerde Kırıkkale yemeklerini tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Eskiden az malzemeyle yapılan lezzetler ile şu andaki endüstriyel yemekler arasında çok fark olduğunu dile getiren Şipal, şöyle devam etti:

"Hem kalite hem de sağlık anlamında çok farklar var. Burada öğrencilerimize öğrettiğimiz 2 yemek var. Birisi Keksin ilçesine ait tan pilavı. Geceden sonra tan vakti düğün sahiplerince misafirlere ikram edilen bir yemek türü. İkincisi de Yahşihan ilçesinde yıllar önce yapılan dut tatlısı. Bu tatlı çeşidi bizi çok şaşırttı. Çünkü insanlar o dönemde az malzemeyle çok güzel tatlılar yapmış. Tan pilavının altında yufka, köy tavuğu, tavuk suyu ile pişmiş mercimekli bir pilav var. Yine dut tatlısı da kurutulmuş dut, pekmez ve cevizle yapılan güzel bir tatlı."

Şipal, gençlere, yöresel Türk mutfağında anne ve ninelerinin kullandığı reçeteleri denemelerini tavsiye etti.

Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmeni Erhan Çağlayan da "Çocuklarımızla geçmişten günümüze gelen değerli yemeklerimizin neler olduğu, hangi şartlarda hazırlandığı ve nasıl devam ettirilebileceği konusunda çalışmalar yapıyoruz. Derslerde Türk mutfağıyla ilgili akla gelebilecek bütün yörelerden yemeği imkanlarımız ölçüsünde yapıyoruz. Gün geçtikçe yiyecek ve içecek sektörü gelişmekte. Çalışacak personel talebi artmakta. Bu kapsamda çocuklarımız aşk ve şevkle mesleklerine sahip çıkıyor." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Merve Yalçın ise "Burada değerli 2 şefimizle Kırıkkale'nin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini öğrenmeye çalışıyoruz. Haftanın 5 günü atölye derslerimiz oluyor ve burada güzel şeyler öğreniyoruz." dedi.

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