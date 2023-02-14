Kırıkkale'ye gelen depremzedeler KYK yurtlarında misafir ediliyor

Afet Koordinasyon Merkezi'nden yönlendirilen veya kendi imkanlarıyla Kırıkkale'ye gelen depremzedeler, kentteki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştiriliyor.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince psikososyal, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Şu ana kadar 1300 depremzedenin yararlandığı yurtlarda, çocuklar da oluşturulan oyun parkında oynayarak depremi unutmaya çalışıyor.

Türkan Hatun Yurdu'nda bulunan depremzedelerden Osman Usta, gazetecilere, Kahramanmaraş'tan 4 gün önce buraya geldiklerini ve çok memnun kaldıklarını söyledi.

Buradaki tüm personelin çok ilgili olduğunu ve depremin ardından Kahramanmaraş'ta olduğu gibi burada da yardımlar karşısında duygulandıklarını aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Şu anda hiçbir sıkıntımız yok, her şey gayet güzel. Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor, canla başla çalışıyorlar. Biz uyuyoruz, onlar uyumuyor, çok rahatız. Memleketimizi de anlatmaya gerek yok. Her yer vahim. Bundan sonra ne olacağımızı da bilmiyoruz. Bu bir doğal afet, katlanmak zorundayız. Ancak Kırıkkale halkının bu yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız."

Hatay Antakya'dan gelen Ahmet Tombul da yurtta verilen her hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, görevlilere teşekkür etti.

Tombul, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Sağlık ve diğer ihtiyaçlarımız konusunda her türlü destek veriliyor. Allah bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın. Antakya yerle bir olmuş durumda. Depremin ardından elimizden geldiğince oğlumla enkazda kalanları çıkarmaya çalıştık. İlk başta yolların kapalı olması nedeniyle bize yardım ulaşmadı. Bu da normal bir şey. İlk defa böyle bir afet yaşıyoruz. Vatanımız ve milletimiz sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'tan gelen Şenel Çiçekçi ise deprem sırasında ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirerek, "59 yaşındayım, daha önce böyle bir şey yaşadığımı hatırlamıyorum. Anne ve babalar evlatsız, çocuklar anne ve babasız kaldı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın." diye konuştu.

Yurtta kalan çocuklardan 9 yaşındaki İrem Yurdakul da "Burada çok mutluyum, arkadaşlarımla oynuyorum. Burada oyuncaklar var. Çok eğleniyoruz." dedi.

