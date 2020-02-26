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Kırım’ın güncel sorunları konuşuldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.02.2020 14:52 | Son Güncelleme

Odunpazarı’nı tarihin ve kültürün merkezi yapma iddiasını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, Tarihi Bölgede yer alan galerilerde söyleşiler ve buluşmalar düzenlemeye devam ediyor.Daha önce ilki gerçekleştirilen Kırım Ateşi Söyleşisi’nin bu ay ikincisi düzenlendi.

Odunpazarı’nı tarihin ve kültürün merkezi yapma iddiasını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, Tarihi Bölgede yer alan galerilerde söyleşiler ve buluşmalar düzenlemeye devam ediyor.
Daha önce ilki gerçekleştirilen Kırım Ateşi Söyleşisi’nin bu ay ikincisi düzenlendi. Yazar Hasan Kırımer’in konuşmacı olarak katıldığı Kırım Ateşi -2 Söyleşisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım-Tatar Galerisi’nde yapıldı. Söyleşide Kırım’ın güncel sorunları ve Büyük Sürgün konuşuldu.

Kırım Tatarları sistematik olarak eziyet ediliyor
Konuşmasında Kırım Tatarlarının tarihsel durumuna ve insan hakları ile ilgili mevcut sorunlara dikkat çeken Hasan Kırımer, Rusya’nın Kırım’ın işgalinden sonra Karadeniz’de ve Türkiye’nin çevresinde hâkimiyetinin arttığını dile getirdi. Kırım’da yaşanan güncel sorunlara da değinen Kırımer, Rusya’nın Kırım Tatarlarına uyguladığı sistematik yıpratma politikalarını anlattı. Rusya’nın Kırım’ı işgalinin, başta Türkiye olmak üzere Avrupa Konseyi ve Batı dünyası tarafından tanınmadığını belirten Kırımer, Kırım’ın işgali sürecinde Kırım’daki manevi değerlere hakaret etmeye başladığını kaydetti. Rusya’nın Tatarlar üzerinde baskı kurduğuna da değinen Kırımer, Kırım Milli Meclisi ile Türkçe yayın yapan TV kanallarını, haber ajanslarını, radyo ve Tatar okullarını kapattığını söyledi. Kırım Tatarlarının Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırım Temsilcisi İsmet Yüksel ve Sinaver Kadir’in 5 yıl süre ile Kırım’a girişleri yasaklandığını da sözlerine ekleyen Kırımer, Kırım’da silahlı Rus güçleri tarafından kaçırılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan insan sayısının korkutucu rakamlara ulaştığının altını çizdi.
Rusya, Kırım’ı Kırım Tatarlarının olmadığı bir bölgeye dönüştürmek istiyor
“Rusya, işgalden sonra Kırım’a yaklaşık beş yüz bin kişiyi yerleşmesi için Kırım’a getirdi ve bu insanlar Kırım’a yerleşmek için para ödedi. Kırım, bugün Rusya tarafından askerileştiriliyor ve bölgenin durumu hızla kötüye gidiyor. Kırım Tatarlarının ve Ukrayna insanının tarihi ve
kültürü yerle bir edilmiş durumda” diyen Kırımer, konuşmasına şu sözlerle devam etti;
“Rusya, 150 yıl önce yapmaya çalıştığı gibi Kırım’ı Kırım Tatarlarının olmadığı ve Rusya’ya ait bir bölgeye dönüştürmeye çalışıyor. Kırımlıları politik olarak sindirmeyen Rusya, bunu kanla yapmaya çalışıyor ama amacına ulaşamayacak.”

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