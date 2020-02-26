YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Kırım’ın ilhak ve işgal sürecinin 6. yılı

Kırım’ın ilhak ve işgal sürecinin 6. yılı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.02.2020 17:43 | Son Güncelleme

Eskişehir Kırım Derneği Başkanı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu üyesi A.

Kırım’ın ilhak ve işgal sürecinin 6. yılı

Eskişehir Kırım Derneği Başkanı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu üyesi A. Evren Olcay, Rusya Federasyonu’nun 2014 yılında Kırım’da gerçekleştirdiği ilhak ve işgal sürecinin 6. yılı dolayısıyla bir açıklamada bulundu.;
Evren Olcay, SSCB’nin 1991 yılında dağılmasının ardından Ukrayna Cumhuriyeti’nin egemenliğinde kalan Kırım yarımadasının, 27 Şubat 2014 tarihinde Rusya Federasyonu tarafından yasadışı ilhak ve işgal edildiğini belirtti. Bu yasadışı ilhakın, 18 Mayıs 1944 Sürgünü ile yurtlarından sürülen ve doksanların başından itibaren yeniden anavatanlarına dönmeye başlayan Kırım’ın aslî ve tarihî sahibi, yerel halkı Kırım Tatarları tarafından da kabul edilmediğini anlatan A. Evren Olcay, şunları belirtti;
"Tek amaçları anavatanlarında huzur içinde yaşamak olan Kırım Tatarları bu defa işgale karşı direnmeye başlamışlardır. Tarihin kara lekelerinden biri olan 18 Mayıs 1944 Kırım Sürgününde nüfusunun yarıya yakınını kaybeden Kırım Tatarlarının geçmişte yaşadıkları trajik hatıralar hafızalardaki tazeliği korumaktadır. Bu şartlarda bile Kırım coğrafyası bugün dünya üzerinde insan haklarının en çok ihlal edildiği nokta olarak kayıtlardadır. Birçok antlaşma ve uluslararası hukukun ilkelerine aykırı olarak, Rusya Federasyonunun Kırım’da devam eden yasadışı ilhakı bir an evvel sona erdirerek Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması Karadeniz ve Avrupa’da istikrar, güvenlik, barış ve karşılıklı dostluğun tekrar inşası için gerekli olmakla birlikte Kırım Tatar toplumunun da en büyük arzusudur. İşgalden sonraki 6 yıl süresinde hayatını kaybeden Kırım Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, kaçırılanların ailelerine kavuşması, tutsak edilenlerin serbest bırakılmasını ve yasadışı ilhakın en kısa sürede sona erdirilmesini ve anavatanda yaşayan soydaşlarımızın geleceğe daha güvenle bakabildikleri bir ortamda yaşama şartlarına kavuşmalarını diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

BBP’de kongre kararı

BBP’de kongre kararı

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Definecilerin planı yarım kaldı

Definecilerin planı yarım kaldı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Polis, tren garlarında vatandaşları uyarıyor

Polis, tren garlarında vatandaşları uyarıyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:30
Öğle
13:16
İkindi
16:21
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Beyda Nur Eczanesi
Odunpazari
Halk Eczanesi
Tepebasi
Yafaylar Eczanesi
Odunpazari
Duygum Eczanesi
Odunpazari
Bal Eczanesi
Odunpazari
Anıl Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda buluştu

Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda buluştu

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.