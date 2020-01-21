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  4. Kırk Zade, ilk franchise kafesini Adana’da açtı

Kırk Zade, ilk franchise kafesini Adana’da açtı

ADANA HABERLERİ  | 21.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

İstanbul’da uzun yıllardır hediyelik kahve satışı yapan Kırk Zade, son yıllarda hızlı bir büyüme gösteren franchise sistemine girmeyi kararlaştırdı.

Kırk Zade, ilk franchise kafesini Adana’da açtı

İstanbul’da uzun yıllardır hediyelik kahve satışı yapan Kırk Zade, son yıllarda hızlı bir büyüme gösteren franchise sistemine girmeyi kararlaştırdı. İlk franchise kafesini Adana’da açan firmanın 2020 hedefi ise 10 şubeye ulaşmak.
İstanbul’da 1835’den bu yana kahve satışı yapan Kırk Zade’de franchise sistemine girmeyi kararlaştırdı. Kırk Zade Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kırk, yaptığı açıklamada, firma olarak uzun yıllardır bir çok firmaya kahve satışı yaptıklarını ve bu yıl aldıkları bir kararla bayilik sistemine geçmeye karar verdiklerini bildirdi. Bu kapsamda ilk kafelerini iki genç girişimciyle birlikte Adana’da açtıklarını kentin en ünlü bulvarlarından olan Turgut Özal Bulvarı’nda açılan kafede hediyelik kahve satışı da yapıldığını bildirdi.

Kırk Zade, ilk franchise kafesini Adana’da açtı

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