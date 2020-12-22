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Kırkağaç ilçesinde depremzedeler evlerine kavuştu

MANİSA HABERLERİ  | 22.12.2020 16:26 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçe merkezli 22 Ocak’ta meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremde hasar gören Kırkağaçlı depremzedeler TOKİ’nin kura çekilişi ile yeni evlerine kavuşmanın heyecanı yaşadı.Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak’ta meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem nedeniyle Kırkağaç ilçesinde vatandaşların evlerinde hasar meydana geldi.

Manisa’nın Akhisar ilçe merkezli 22 Ocak’ta meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremde hasar gören Kırkağaçlı depremzedeler TOKİ’nin kura çekilişi ile yeni evlerine kavuşmanın heyecanı yaşadı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak’ta meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem nedeniyle Kırkağaç ilçesinde vatandaşların evlerinde hasar meydana geldi. Hasarlı binaların yıkımı yapılırken depremzedeler için TOKİ tarafından yeni konut inşa edildi. Kırkağaç Belediye Kültür Merkezinde noter huzurunda yapılan kura çekilişte 46 depremzede vatandaş evlerine kavuştu.
18’i Karakurt Mahallesi, 6’sı İlyaslar Mahallesi, 6’sı Hamitli Mahallesi, 6’sı Gelenbe Mahallesi, 2’si Bakır Mahallesi, 2’si Musahoca Mahallesi, 1’i Bostancı Mahallesi, 1’i Hıdırağa Mahallesi, 1’i Siledik Mahallesi, 1’i Çiftlik Mahallesi, 1’i Küçükyaya ve 1’i de Cinosman Mahallesi olmak üzere 46 kişi ev sahibi oldu.
Depremin vurduğu Karakurt Mahallesi’nin Muhtarı İdris Kat, "Kura çekimine Kırkağaç’tan toplam 46 vatandaşımız katıldı. Karakurt Mahallemizden ise 18 vatandaşımız kuralarını çekti evlerine kavuştu. İnşallah hayırlısıyla Allah oturmayı nasip etsin. Bundan sonra da böyle depremler böyle afetler bizlere göstermesin" diye konuştu.
Yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan depremzedelerden Mustafa şen "Çok şükür evimizi 1 ay sonra teslim alacağız. Allah bir daha böyle depremleri göstermesin" derken, depremzedelerden Hüseyin Genç ise "Hayırlı uğurlu olsun Allah bir daha tekrarını göstermesin. Çok memnunuz. Kura çekimine katıldık kuramız çıktı" diye konuştu.

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