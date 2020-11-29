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’Kırkağaç Kavununda Sıfır Atık’ Projesi başarılı bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 29.11.2020 08:55 | Son Güncelleme

Kırkağaç Kaymakamlığınca Zafer Kalkınma Ajansına 2020 yılı teknik destek kapsamında sunulan "Kavunda Sıfır Atık Projesi" ön fizibilite danışmanlığı, yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulundu.Kırkağaç’ın marka değeri olan dünyaca meşhur kavununun ilçe için çok önemli bir ürün olduğunu belirten Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, "Kırkağaç kavunu ile ilgili kaymakamlığımız AB Proje bürosu tarafından hazırlanan’ Kavunda Sıfır Atık Projesi Ön Fizibilite danışmanlığı’ Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Kırkağaç Kaymakamlığınca Zafer Kalkınma Ajansına 2020 yılı teknik destek kapsamında sunulan "Kavunda Sıfır Atık Projesi" ön fizibilite danışmanlığı, yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulundu.
Kırkağaç’ın marka değeri olan dünyaca meşhur kavununun ilçe için çok önemli bir ürün olduğunu belirten Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, "Kırkağaç kavunu ile ilgili kaymakamlığımız AB Proje bürosu tarafından hazırlanan’ Kavunda Sıfır Atık Projesi Ön Fizibilite danışmanlığı’ Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu proje ile kavundan katma değeri yüksek ürünler elde edebilmenin araştırılması yapılacak. Bu ön fizibilite danışmanlığı ile kavundan üretilen ürün sayısının artırılması projemizin önceliğidir. Projenin hazırlanmasında emeği bulunan AB Proje Koordinatörü Mustafa Tıpırtın ve Proje ekibinden Ziraat Mühendisi Süheyla Kırkağaç’ı tebrik ediyorum." dedi.
Kaymakam Büyükköse, "Kavunda Sıfır Atık Projesi çalışmalarında proje ekibime katkı sağlayan Valilik AB Proje Koordinatörü Ural Sevener’e, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendislik Fakültesi hocalarından Doç. Dr. Özlem Çağındı’ya, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Veteriner Hekim Melikşah Taşkın’a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan’a, Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı’ya ve emeği geçen kurumlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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