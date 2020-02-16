Kırkağaç MABEM’deki çalışmaları yerinde incelediler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Kırkağaç’a kazandırılan MABEM eğitim birimini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Kırkağaç’a kazandırılan MABEM eğitim birimini ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan da yer aldı. MABEM eğitmenleri ile tek tek tokalaşan Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, çalışmalarında başarılar diledi. MABEM’in başarı çıtasını her yıl yükselten, çocukların ve gençlerin lise ve üniversite tercihlerine önemli bir yol gösterici konumunda olduğunu belirten Yıldırım, bu doğrultuda görevlerini özveriyle yürüten öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

