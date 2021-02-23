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Kırkağaç’a modern itfaiye amirliği

23.02.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi iş birliğinde, İtfaiye Amirliği ve Kırkağaç Belediyesi hizmet araçlarının otoparkı olarak kullanılması amacıyla yeni hizmet binası yapılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi iş birliğinde, İtfaiye Amirliği ve Kırkağaç Belediyesi hizmet araçlarının otoparkı olarak kullanılması amacıyla yeni hizmet binası yapılıyor. Acil durumlarda itfaiye erlerinin zaman kaybetmeden çıkışına olanak sağlayacak şekilde tasarlanan binada, inşaat çalışmalarının 240 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Kırkağaç İtfaiye Amirliği ve Kırkağaç Belediyesi hizmet araçlarının otoparkı olarak kullanılacak yeni hizmet binasında inşaat çalışması başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Kırkağaç MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç ile birlikte inceledi.

“İnşaat çalışmaları başladı”
Yüklenici firmaya yer teslimi yapılan modern binada inşaat çalışmalarının başladığını belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Kırkağaç Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa böyle bir proje için protokol imzaladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla biz de hemen ihale çalışmalarına başlamıştık. Sözleşmemizi imzalayarak, yüklenici firmaya yer teslimini yaptık. İnşaat faaliyetlerine başladık. Bu bina, Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ve Kırkağaç Belediyesi tarafından hizmet araçlarının otoparkı olarak kullanılacak. İşimizin toplam süresi 240 gün. 3 milyon 55 bin Türk Lirası da sözleşme bedeli var. En kısa zamanda tamamlayıp hizmete kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Acil durumlarda hızlı müdahale”
Kullanılan mevcut itfaiye binasının zaman içerisinde yetersiz gelmeye başladığını dile getiren İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ise, yeni hizmet binasının, acil durumlarda itfaiye erlerinin zaman kaybetmeden çıkışına olanak sağlayacak şekilde tasarlandığına dikkat çekti.

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