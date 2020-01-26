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Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

MANİSA HABERLERİ  | 26.01.2020 01:42 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde depremden hasar gören caminin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.22 Ocak Çarşamba günü Akhisar’ın Musalar Mahallesinde meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremin yakından hissedildiği Kırkağaç’ın Alifakı Mahallesinde hasar gören Alifakı Camiinin 42 metre uzunluğunda ki minaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.Depremin ardından cami minaresinde oluşan çatlaklar nedeniyle korku dolu anlar yaşayan mahalleli, minarenin yıkılmasıyla rahat bir nefes aldı.Deprem sonrası minarede oluşan çatlaklar nedeniyle cami civarlarında ki evler boşaltıldı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde depremden hasar gören caminin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.
22 Ocak Çarşamba günü Akhisar’ın Musalar Mahallesinde meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremin yakından hissedildiği Kırkağaç’ın Alifakı Mahallesinde hasar gören Alifakı Camiinin 42 metre uzunluğunda ki minaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.
Depremin ardından cami minaresinde oluşan çatlaklar nedeniyle korku dolu anlar yaşayan mahalleli, minarenin yıkılmasıyla rahat bir nefes aldı.
Deprem sonrası minarede oluşan çatlaklar nedeniyle cami civarlarında ki evler boşaltıldı. Daha sonra Büyükşehir ekipleri vinç yardımıyla minareyi halatla bağlayarak yıkılmasını sağladılar.
Minarenin yıkılmasıyla kalkan toz bulutu, mahalle sakinlerini korkuttu.
Alifakı Mahalle Muhtarı Burhanettin Top “Musalar depreminin ardından camimizin minaresi büyük hasar gördü. Oluşan çatlaklar sonrası devrilme ihtimaline karşı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız” dedi.

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Gümüş Eczanesi
Merkez
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Merkez
Yüksel Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
Erdem Eczanesi
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