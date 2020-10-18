YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kırkağaç’ta dolu yağışı hayatı felç etti

Kırkağaç’ta dolu yağışı hayatı felç etti

MANİSA HABERLERİ  | 18.10.2020 20:00 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, zeytin ağaçlarına ve seralara zarar verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa Valiliği ve Kırkağaç Kaymakamlığının uyarılarının ardından öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Özellikle Kırkağaç’ın Karakurt, İlyaslar, Bostancı, Işıklar ve Alifakı mahallelerinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, zeytin ağaçlarına ve bölgede kurulu olan seralara büyük hasar verdi.
Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı yaptığı açıklamada, “Karakurt Mahallesi, Bostancı Mahallesi, Işıklar Mahallesi, İlyaslar Mahallesi ve Alifakı Mahallesinde şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Özellikle zeytin ekili alanlarında dolu yağışı alan bölgelerde yaklaşık yüzde 50 oranında zarar meydana geldi. Ayrıca sebze seralarında ve özellikle Karakurt bölgesindeki seralarda önemli derecede zarar meydan geldi. Zararın ne boyutta olduğu henüz tespit edilemedi. Fakat yarın Ziraat Odası Başkanlığımıza bağlı teknik ekiplerimiz bölgede bir zarar tespit incelemesi yapacak. İlçemizde zeytin hasadımız yeni başlamıştı. Dolu yağışından zarar gören zeytin üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, üzüntülerini paylaşıyorum. Allah bir daha böyle afetleri hiçbir çiftçimize göstermesin. Bu afet bize bir kere daha tarım sigortasının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.
Değerli çiftçilerimize bundan sonraki üretim sezonlarında böyle afetlerde mağdur olmamaları için mutlaka tarım sigortalarını yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.
Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye ekipleri kapanan yolları açarken, tıkanan rögarları temizledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Kayserispor ikinci kez yenildi
Kayserispor ikinci kez yenildi
Kanga golle tanıştı
Kanga golle tanıştı
Kayserispor’da ilk kırmızı kart
Kayserispor’da ilk kırmızı kart
Tff 3.Lig: Fethiyespor 2- Karaman Belediyespor 0
Tff 3.Lig: Fethiyespor 2- Karaman Belediyespor 0

Manisa Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:54
Sabah
07:16
Öğle
13:00
İkindi
16:05
Akşam
18:35
Yatsı
19:52

Manisa Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Karaosmanoğlu Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Kumral Eczanesi
Turgutlu
Yüksel Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Örmeci Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bodur zeytin umut oldu
Bodur zeytin umut oldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.