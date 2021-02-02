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Kırkağaç’ta ilçe trafiğinde düzenleme yapıldı

02.02.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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Kırkağaç’ta ilçe trafiğinde düzenleme yapıldı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde ilçe merkezinde ki trafik şıkışıklığının giderilmesi için trafik düzenlemesine gidildi.Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan düzenleme yapıldı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde ilçe merkezinde ki trafik şıkışıklığının giderilmesi için trafik düzenlemesine gidildi.
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeyle Muhsin Yazıcıoğlu Meydanından - Karaosmanoğlu Camisine kadar olan bölüm, İşbankası karşı sokağı olan 40 sokaktan MASKİ binasına kadar olan bölüm ve Villa Pansiyondan-Muhsin Yazıcıoğlu Meydanına kadar olan bölüm tek yön olarak belirlendi.
Hem Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri sürücülerin bu kurallara bir an önce uyması için denetim yaptı. Yapılan denetimlerde sürücüler değişiklikler hakkında bilgilendirildi.
Ayrıca trafik düzenlemesi ile ilgili tek yön levhaları da düzenleme yapılan caddelere yerleştirildi.

Kırkağaç’ta ilçe trafiğinde düzenleme yapıldı

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