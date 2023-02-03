YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kırkağaç’taki hırsızlık olaylarının şüphelileri İzmir’de yakalandı

Kırkağaç’taki hırsızlık olaylarının şüphelileri İzmir’de yakalandı

03.02.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, Ocak ayında gerçekleştirilen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışan jandarma ekipleri olaylarla ilgili İzmir’in Kınık ve Bergama ilçelerinde 5 şahsın ikamet ve eklentilerinde yaptığı aramada çalınan malzemelere ulaştı.

Kırkağaç’taki hırsızlık olaylarının şüphelileri İzmir’de yakalandı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde ocak ayı içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla 2 Şubat günü saat 07.30 sıralarında Kırkağaç ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı JASAT timince yapılan istihbarı çalışma sonucu İzmir’in Kınık ve Bergama ilçelerinde ikamet ettikleri tespit edilen E.A. E.T. H.B. T.A. ve A.E. isimli şahısların ikametgahlarında ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama, 2 adet av tüfeği, 1 adet çapa motoru, 2 adet çapa aparatı, 2 adet zeytin silkme makinası, 1 adet güneş paneli, 2 adet sırt tipi ilaçlama pompası, 1 adet dalgıç pompa, 1 adet sırt tipi ilaçlama motoru, 1 adet amfi ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikata başlandığı açıklandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıManisa'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Ekrem İmamoğlu, Şişli Habitat Yaşam Merkezi açılışında konuştuEkrem İmamoğlu, Şişli Habitat Yaşam Merkezi açılışında konuştu
Artvin’de kar üzerinde yamaç paraşütü nefes kestiArtvin’de kar üzerinde yamaç paraşütü nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:08
Öğle
13:29
İkindi
16:15
Akşam
18:40
Yatsı
19:59
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.