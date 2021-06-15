YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. "Kırkdilim"in T1 tünelinde kazı çalışmaları yüzde 80 tamamlandı

"Kırkdilim"in T1 tünelinde kazı çalışmaları yüzde 80 tamamlandı

15.06.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kırkdilim"in T1 tünelinde kazı çalışmaları yüzde 80 tamamlandı

ÇORUM (AA) - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'ndeki T1 tünelinde kazı çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığı bildirildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kaya'nın Kırkdilim şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Çorum-Osmancık bölünmüş yol ve Kırkdilim bölgesindeki tünel çalışmalarının hızla devam ettiği bildirilen açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, Kırkdilim'deki T2 ve T3 tünellerinde kazılarının tamamlandığını ifade etti.

Kargı, Osmancık, Dodurga, Laçin, Oğuzlar ilçeleri başta olmak üzere İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerindeki vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak yol yapımının, hız kesmeden sürmesi için sık sık alanda incelemelerde bulunduğunu kaydeden Kaya, "Yani 2 tünelde ışığı görmüş durumdayız. T1 tüneli kazı çalışmalarının yüzde 80'i tamamlanmıştır. Ayrıca tünellerin dış mekanlarında yapılacak çalışmalar da yüzde 70 oranında bitirilmiştir. Vatandaşlarımızın değişen iklim şartlarında daha konforlu, güvenli ve daha kısa sürede ulaşımını sağlamak için gece gündüz çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Çorum'da kumar oynatılan dernek binasındaki 7 kişiye para cezasıÇorum'da kumar oynatılan dernek binasındaki 7 kişiye para cezası
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 15 Haziran Salı

İmsak
03:04
Sabah
05:02
Öğle
12:46
İkindi
16:45
Akşam
20:19
Yatsı
22:09

Çorum Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Salı

Funda Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurbey Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti

Hatay'da otomobil yayaya çarpıp dereye devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'da otomobil yayaya çarpıp dereye devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.