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  4. Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Off’a kaldı

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Off’a kaldı

ANTALYA HABERLERİ  | 20.01.2020 12:37 | Son Güncelleme

Antalya 1’nci Amatör Kümede mücadele veren Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü futbol takımı, ligin son haftasında deplasmanda Elmalı Belediyespor’u 2-1’lik skorla geçti.

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Off’a kaldı

Antalya 1’nci Amatör Kümede mücadele veren Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü futbol takımı, ligin son haftasında deplasmanda Elmalı Belediyespor’u 2-1’lik skorla geçti. Ligi 37 puanla 3. sırada tamamlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü, önümüzdeki hafta yapılacak Play-Off’ta mücadele etme hakkı kazandı.
Antalya 1’nci Amatör Kümede başarılı performans sergileyen Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü futbol takımı, ligin son haftasında Elmalı Belediyespor ile deplesmanda Recep Gürbüz Stadı’nda karşılaştı. Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, ligin son haftasına 19 puanla 6. sırada başlayan Elmalı Belediyespor’u 35’inci dakikada Harun Kayalı’nın penaltıdan, 90+5’inci dakikada Mustafa Severler’in attığı gollerle 2-1 yendi. Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, aldığı skorla ligi 37 puanla 3. sırada tamamlayıp, Play-Off’ta mücadele etme hakkı kazandı.

Play-Off mücadelesi
Antalya 1’nci Amatör Kümedeki 2 grubu 2. ve 3. sırada bitiren Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, Antalya Merkezspor, Gazipaşa ve Kadriye Spor tek devre usulü 3 maç yapacak. Play-Off’u birinci tamamlayan takım Süper amatör Küme biletini de almış olacak. Teknik Direktör Durmuş Küçüktom, "Mustafa Ertekin Elmalı Belediyespor maçının yıldızı idi. Deplasmanda olmamıza rağmen taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Tribünün desteğiyle maçı alarak Play-Off’a kaldık" dedi.
Küçüktom, "Play-Off maçları öncesi sakat oyuncumuz yok. Mert Altunbaş cezalı durumda. Geçen yıl kurulmamıza rağmen üstün bir oyun sergiledik. Futbolcularımız hiç bir zaman sorumluluk almaktan kaçmadı. Futbolcularımızın inançları yüksek. Play-Off maçlarını da alarak Süper Amatör Küme’de sürdürmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

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