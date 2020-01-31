YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kırkgöz Döşemealtı Süper amatör küme için son virajda

Kırkgöz Döşemealtı Süper amatör küme için son virajda

ANTALYA HABERLERİ  | 31.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Play-Off ligi ilk maçında Gazipaşa Belediyespor’u 8-0 yenerek fırtına gibi bir başlangıç yapan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor futbol takımı, ikinci maçını Antalya Merkezspor ile yapacak.

Kırkgöz Döşemealtı Süper amatör küme için son virajda

Play-Off ligi ilk maçında Gazipaşa Belediyespor’u 8-0 yenerek fırtına gibi bir başlangıç yapan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor futbol takımı, ikinci maçını Antalya Merkezspor ile yapacak. Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor futbol takımı, erken final niteliğindeki maçı kazandığı takdirde Süper Amatör Küme’ye yükselmeyi garantilemiş olacak.
Mıchael Avvan, Onur Ilgın ve Levent Darılıoğlu’nu kadrosuna katarak 1. Amatör Küme 2. Grup son maçına çıkan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor futbol takımı, Elmalı Belediyespor’u yenerek Play-Off ligine kalmayı garantiledi. Play-off grubunda işi şansa bırakmak istemeyen Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, Ömer Susuz ve Ömer Dönmez’i de kadrosuna katarak başladığı Gazipaşaspor maçında adeta Süper Amatör provası yaptı.
Gazipaşaspor’u 8-0’lık skorla geçen Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, 2 Şubat 2020 Pazar günü Zeytinköy 100. Yıl Spor Kompleksi 4 Nolu Sahada saat 14.30’da grubun bir başka güçlü ekibi Merkez Spor ile karşılaşacak. Play-Off’ta aynı puana sahip Merkezspor ile karşılaşacak Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, bu maçı kazandığı takdirde Süper Amatör Küme’ye yükselmeyi garantilemiş olacak. Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor’da maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Teknik Direktör Durmuş Küçüktom, "Play-Off İlk maçımızı 8-0’lık bir skor ve 3 puanla kapattık. Süper Lig yolunda oynayacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz. Camia olarak buna inandık ve güçlü bir ekip kurduk. Merkezspor maçı öncesi takımda moraller çok iyi. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Bu maçı alarak Süper Amatör Küme’ye adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi.
Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor’un rakibi Merkezspor ise, Play-Off grubunun ilk maçında Kadriyespor’u Emre Ünlü’nün attığı golle 1

Kırkgöz Döşemealtı Süper amatör küme için son virajda

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Üzerinden cephanelik çıktı

Üzerinden cephanelik çıktı

Tatilde eğlencenin keyfi 10 Burda AVM’de devam ediyor

Tatilde eğlencenin keyfi 10 Burda AVM’de devam ediyor

Antalya Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:32
Sabah
07:54
Öğle
13:16
İkindi
16:03
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Antalya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Tuana Eczanesi
Muratpasa
Yalı Eczanesi
Muratpasa
Deva Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş’tan, Konyaaltı Sahili açıklaması

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş’tan, Konyaaltı Sahili açıklaması

CNC Teknolojisi Ve Makinelerinin Kullanımı Öğretimi Projesi

CNC Teknolojisi Ve Makinelerinin Kullanımı Öğretimi Projesi

Korkuteli Adliyesi'nde Veda Gecesi

Korkuteli Adliyesi'nde Veda Gecesi

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.