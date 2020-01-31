Kırkgöz Döşemealtı Süper amatör küme için son virajda

Play-Off ligi ilk maçında Gazipaşa Belediyespor’u 8-0 yenerek fırtına gibi bir başlangıç yapan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor futbol takımı, ikinci maçını Antalya Merkezspor ile yapacak. Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor futbol takımı, erken final niteliğindeki maçı kazandığı takdirde Süper Amatör Küme’ye yükselmeyi garantilemiş olacak.

Mıchael Avvan, Onur Ilgın ve Levent Darılıoğlu’nu kadrosuna katarak 1. Amatör Küme 2. Grup son maçına çıkan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor futbol takımı, Elmalı Belediyespor’u yenerek Play-Off ligine kalmayı garantiledi. Play-off grubunda işi şansa bırakmak istemeyen Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, Ömer Susuz ve Ömer Dönmez’i de kadrosuna katarak başladığı Gazipaşaspor maçında adeta Süper Amatör provası yaptı.

Gazipaşaspor’u 8-0’lık skorla geçen Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, 2 Şubat 2020 Pazar günü Zeytinköy 100. Yıl Spor Kompleksi 4 Nolu Sahada saat 14.30’da grubun bir başka güçlü ekibi Merkez Spor ile karşılaşacak. Play-Off’ta aynı puana sahip Merkezspor ile karşılaşacak Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, bu maçı kazandığı takdirde Süper Amatör Küme’ye yükselmeyi garantilemiş olacak. Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor’da maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Teknik Direktör Durmuş Küçüktom, "Play-Off İlk maçımızı 8-0’lık bir skor ve 3 puanla kapattık. Süper Lig yolunda oynayacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz. Camia olarak buna inandık ve güçlü bir ekip kurduk. Merkezspor maçı öncesi takımda moraller çok iyi. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Bu maçı alarak Süper Amatör Küme’ye adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi.

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor’un rakibi Merkezspor ise, Play-Off grubunun ilk maçında Kadriyespor’u Emre Ünlü’nün attığı golle 1



