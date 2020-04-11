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Kırklardeli’de semt pazarlarında korona virüs denetimleri

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 11.04.2020 15:58 | Son Güncelleme

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Kırklareli il genelinde kurulan semt pazarlarının denetimleri aralıksız devam ediyor.Kırklareli il merkezi, ilçe ve bağlı beldelerde kurulan semt pazarlarında Covid-19 salgınıyla mücadele denetimleri, sağlık görevlileri, polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından devam ettiriliyor.

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Kırklareli il genelinde kurulan semt pazarlarının denetimleri aralıksız devam ediyor.
Kırklareli il merkezi, ilçe ve bağlı beldelerde kurulan semt pazarlarında Covid-19 salgınıyla mücadele denetimleri, sağlık görevlileri, polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından devam ettiriliyor. Vatandaşların ortak olarak bulunduğu ve gıda ihtiyaçlarını karşıladığı semt pazarlarımızda, pazar yeri girişlerinde belediyelere bağlı ilgili ekiplerce pazara giriş yapanların ateşlerini düzenli olarak ölçülüyor. Maske mecburiyeti sebebiyle kontrolleri yapan ekipler, pazar tezgahlarının sosyal mesafe kuralına göre kurulmasını denetlerken, alışveriş sırasında hijyen kurallarını kontrollerini yapıyor. Ekipler ayrıca, pazar yerlerinin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor.
Denetimlerle ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alınan tüm bu önlemler doğrultusunda vatandaşlarımızın da kendi kişisel ve sosyal izolasyonunu sağlamaları ve acil ihtiyaçları dışında evlerinde kalmalarının birinci ve öncelikli kural olduğu bilinciyle hareket etmeleri en önemli tedbirdir. Korona virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" denildi.

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