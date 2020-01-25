YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli AFAD’dan Elazığ için yardım kampanyası

Kırklareli AFAD’dan Elazığ için yardım kampanyası

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 25.01.2020 22:40 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Kırklareli’nde “Yardım Koordinasyon Masası” kuruldu.
Elazığ’da dün saat 20.55’te meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Kırklareli AFAD tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kırklareli AFAD’dan yapılan duyuruda “Yardım Koordinasyon Masası” oluşturulduğu bildirildi. Açıklamada yardım taleplerinin kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla sadece ısıtıcı, giyecek ve gıda olarak kabul edileceği belirtildi. Öte yandan Kırklareli genelinde kaymakamlıkların başkanlığında yardım toplama komisyonlarının kurulacağı, Kırklareli AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda yardımların deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Lüleburgaz Karadenizliler Derneği açıldıLüleburgaz Karadenizliler Derneği açıldı
Vali yaralanan polisi ziyaret ettiVali yaralanan polisi ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtardan örnek bir hizmet

Muhtardan örnek bir hizmet

DOTED depremzedelere kapılarını açtı

DOTED depremzedelere kapılarını açtı

Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Maltepe’den Elazığ’a yardım eli

Maltepe’den Elazığ’a yardım eli

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kırklareli Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:53
Sabah
08:23
Öğle
13:28
İkindi
16:01
Akşam
18:24
Yatsı
19:48

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Sema Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Ece Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Pınarhisar Devlet Hastanesinde “Serviks kanseri” etkinliği

Pınarhisar Devlet Hastanesinde “Serviks kanseri” etkinliği

Lüleburgaz'da Minibüs Ücretlerine Zam

Lüleburgaz'da Minibüs Ücretlerine Zam

Şehit cenazesinde insan seli

Şehit cenazesinde insan seli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.