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Kırklareli genelinde sigara içme kısıtlaması getirilen yerler duyuruldu

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 12.11.2020 18:09 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu yerleri duyurdu.İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında maskenin doğru şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu yerlerde sigara içilmesini yasaklanmasının ardından Kırklareli Valiliği de bir duyuru yaparak, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu yerleri açıkladı.Yasaklanan yerler şöyle:"Kırklareli Merkez ilçede trafiğe kapalı caddelerde, İstasyon Vaddesi Sabahattin Ali Sokağı, Balıkçı Eşref Arslanoğlu Sokağı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Fevzi Çakmak Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı ve Karaumurbey CaddesiLüleburgaz’da İstanbul Caddesi, İstasyon caddesi, Sıla Sokak, Bağlantı Sokak, Stad Sokak, Emrullah Efendi Sokak, Kereviz Sokak, Acı Çeşme Sokağı, Hal Sokak, Turgutbey Caddesi, Kemal Kendi Caddesi, Feshane Sokak, Tulumba Caddesi, Kubbeler Altı Sokak, Fındıklı Sokak, Enver Cengiz Caddesi,Emrullah Efendi Ara Sokak,Şevket Ödül Caddesi, Yasemin Sokak, Fatih Caddesi, Çakmak Sokak, Babaeski; Fatih Caddesi.

Kırklareli genelinde sigara içme kısıtlaması getirilen yerler duyuruldu

Kırklareli Valiliği, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu yerleri duyurdu.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında maskenin doğru şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu yerlerde sigara içilmesini yasaklanmasının ardından Kırklareli Valiliği de bir duyuru yaparak, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu yerleri açıkladı.

Yasaklanan yerler şöyle:
"Kırklareli Merkez ilçede trafiğe kapalı caddelerde, İstasyon Vaddesi Sabahattin Ali Sokağı, Balıkçı Eşref Arslanoğlu Sokağı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Fevzi Çakmak Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı ve Karaumurbey Caddesi
Lüleburgaz’da İstanbul Caddesi, İstasyon caddesi, Sıla Sokak, Bağlantı Sokak, Stad Sokak, Emrullah Efendi Sokak, Kereviz Sokak, Acı Çeşme Sokağı, Hal Sokak, Turgutbey Caddesi, Kemal Kendi Caddesi, Feshane Sokak, Tulumba Caddesi, Kubbeler Altı Sokak, Fındıklı Sokak, Enver Cengiz Caddesi,Emrullah Efendi Ara Sokak,Şevket Ödül Caddesi, Yasemin Sokak, Fatih Caddesi, Çakmak Sokak, Babaeski; Fatih Caddesi. Vize ilçesinde, Zübeyde Hanım Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Otogar ve çevresi, Kıyıköy Beldesi Cumhuriyet Caddesi. Pınarhisar ilçesinde Dere Mahallesi, İstanbul Caddesi, Orta Mahalle Salih Bilinmez Caddesi. Demirköy ilçesi Cumhuriyet Meydanı."

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