Kırklareli kent merkezinde kar yağışı başladı

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonları ve amatör kameralarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kent sakinlerinden Nuray Zengin, AA muhabirine, uzun zamandır kara hasret olduklarını söyledi.
Kar yağışıyla sevinç yaşadığını anlatan Zengin, "İnşallah yağış devam eder, barajlar dolar, çiftçimizin yüzü güler." dedi.
Zengin, çektiği fotoğrafları İstanbul'daki arkadaşlarına gönderdiğini kaydetti.
Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı 3 gündür aralıklarla devam ediyor.