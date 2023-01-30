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Kırklareli kent merkezinde kar yağışı başladı

30.01.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinin ardından kent merkezine de kar yağdı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonları ve amatör kameralarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent sakinlerinden Nuray Zengin, AA muhabirine, uzun zamandır kara hasret olduklarını söyledi.

Kar yağışıyla sevinç yaşadığını anlatan Zengin, "İnşallah yağış devam eder, barajlar dolar, çiftçimizin yüzü güler." dedi.

Zengin, çektiği fotoğrafları İstanbul'daki arkadaşlarına gönderdiğini kaydetti.

Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı 3 gündür aralıklarla devam ediyor.

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