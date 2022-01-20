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Kırklareli merkezli 3 ilde, kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı

20.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli merkezli 3 ilde, kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 3 ilde, yabancı uyruklu kadınları mekanlarda zorla çalıştırdığı iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da yabancı uyruklu kadınların evlerde zorla tutulup bazı mekanlarda çalıştırıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler 3 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı. Yabancı uyruklu 13 kadın ise gözetim altına alındı.

Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tabanca fişeği, bıçak, bilezik, kadınların elde ettiği gelirlerin yazıldığı not defteri, 13 cinsel içerikli obje, 40 gram uyuşturucu, kadınlara ait pasaportlar ve 275 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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