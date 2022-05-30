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Kırklareli merkezli "dolandırıcılık" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

30.05.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli merkezli "dolandırıcılık" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yaşayan O.K'nin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler tarafından 364 bin lira dolandırıldığı yönündeki başvurusu üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürütülen teknik takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kırklareli, İstanbul, Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonda İ.K, C.B, M.B, G.T. ve Ö.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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