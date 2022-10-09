Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda gümrük görevlisi 2 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gümrük görevlisi 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gümrük görevlisi İ.Y. ile M.Y.D'nin Kırklareli, İzmir ve Bursa'da bazı vatandaşlardan haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gümrük görevlisi İ.Y, rüşvet istediği kişiden 3 bin avro alırken suçüstü yakalandı. Bursa'da bulunan diğer şüpheli M.Y.D. ise operasyon kapsamında evinde gözaltına alındı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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