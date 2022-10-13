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Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 2 gümrük görevlisi tutuklandı

13.10.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 2 gümrük görevlisi tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 2 gümrük görevlisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İzmir ve Bursa'da gözaltına alınan İ.Y. ile M.Y.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Gümrük görevlisi İ.Y. ile M.Y.D'nin bazı vatandaşlardan haksız kazanç elde ettiklerinin belirlenmesi üzerine 9 Ekim'de Kırklareli, İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Gümrük görevlisi İ.Y, rüşvet istediği kişiden 3 bin avro alırken suçüstü yakalanmış, Bursa'da bulunan diğer şüpheli M.Y.D. ise operasyon kapsamında evinde gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
rüşvet operasyonu

Kırklareli Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:14
Öğle
13:02
İkindi
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Akşam
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